شاهد: تواصل عمليات الإنقاذ في ألبانيا بعد أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود

قتل 16 شخصا على الأقل في أقوى زلزال يضرب ألبانيا منذ عقود، وتسبب باضرار كبيرة بما في ذلك انهيار مبان علق تحت أنقاضها سكان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.
وواصلت فرق الانقاذ إزالة حطام المباني المنهارة في عدد من مناطق، فيما ذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة في العاصمة تيرانا ومدينة دوريس الساحلية التي طالها الزلزال.
وبلغت قوة الزلزال 6,4 درجات على مقياس ريختر وأثار حالة من الهلع لدى سكان العاصمة الذين نزلوا إلى الشوارع.
وصرح الرئيس الألباني إيدي راما في تغريدة على تويتر "سقط ضحايا". واضاف "نعمل من أجل تأمين كل ما بوسعنا للأماكن المنكوبة".
No Comment المزيد من
شاهد: مقهى خاص "للعب مع القنافذ" في موسكو
شاهد: أحذية نسائية بطلاء أحمر تتوسط ساحة في بروكسل لأجل مناهضة العنف ضد المرأة
شاهد: إنقاذ مهاجرين انقلب قاربهم قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
شاهد: مكسيكيات ينددن بالعنف ضد المرأة من خلال الرسم والحياكة
شاهد: الاحتفال السنوي بمحاصيل "الجوز" في فرنسا
شاهد: فقاعات من الميثان أسفل بحيرة متجدة في الصين
شاهد: المحتجون يتحدون رصاص الشرطة في البصرة جنوب العراق
الفيضانات تتسبب في مقتل شخصين على الأقل وتحدث خسائر معتبرة جنوب
لناخبون في بوغانفيل يدلون بأصواتهم في استفتاء خاص باستقلال جزيرتهم
شاهد: إمبراطور وإمبراطورة اليابان يستكملان طقوس تولي العرش
شاهد: رضيع زرافة تحت رعاية "هانتر" الكلب
شاهد: طفل أميركي يبكي بعدما رأى الألوان للمرة الأولى في حياته
شاهد: عيد الاستقلال بطعم الاحتجاجات في لبنان
شاهد: مسبح مغلق لعشاق رياضة ركوب الأمواج في ألمانيا