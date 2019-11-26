شاهد: تواصل عمليات الإنقاذ في ألبانيا بعد أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود

قتل 16 شخصا على الأقل في أقوى زلزال يضرب ألبانيا منذ عقود، وتسبب باضرار كبيرة بما في ذلك انهيار مبان علق تحت أنقاضها سكان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وواصلت فرق الانقاذ إزالة حطام المباني المنهارة في عدد من مناطق، فيما ذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة في العاصمة تيرانا ومدينة دوريس الساحلية التي طالها الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال 6,4 درجات على مقياس ريختر وأثار حالة من الهلع لدى سكان العاصمة الذين نزلوا إلى الشوارع.

وصرح الرئيس الألباني إيدي راما في تغريدة على تويتر "سقط ضحايا". واضاف "نعمل من أجل تأمين كل ما بوسعنا للأماكن المنكوبة".