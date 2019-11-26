الرئيس الأوكراني ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الثلاثاء أي تدخل لبلاده في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، ورفض نظرية المؤامرة التي يروج لها عدد من حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي الذي تولى منصبه في نيسان/أبريل للصحافيين أن أوكرانيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية أو في شؤون واشنطن الجيوسياسية.

وواجه ترامب اتهامات بأن روسيا ساعدته على الفوز في انتخابات 2016. ورغم أن العديد من التحقيقات وجدت أدلة على التدخل الروسي، إلا أنها لم تربطه مباشرة بالرئيس الأمريكي.

وروج عدد من المقربين من ترامب نظرية بديلة أنه وبعكس معلومات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فاوكرانيا هي التي تدخلت في الانتخابات لدعم هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديمقراطية.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في العاصمة الاستونية تالين "نحن لا نتدخل في الانتخابات الأمريكية أو شؤونها الجيوسياسية".

وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً بهدف عزل ترامب بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني يقول الديمقراطيون إنها تظهر أنه استخدم منصبه لتحقيق تطلعات سياسية.

وسعى زيلينسكي إلى التقليل من أهمية جلسات العزل، وقال إن بلاده تعاني من الكثير من المشاكل الداخلية ومن بينها الحرب شرق البلاد والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون وضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأضاف "لدينا أمور يجب أن نفعلها تتعدى المكالمات الهاتفية".

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