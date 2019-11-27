شاهد: فرنسا تكرّم عسكرييها الـ 13 الذين قتلوا في مالي

في أجواء يسودها الخشوع والتأثر، تجمع أهالي الثلاثة عشر جنديا فرنسياً، تحية لأرواحهم بعد أن قتلوا في مالي، إثر تصادم مروحيتين أثناء عملية عسكرية ضد الجماعات المتطرفة.

الجنود كانوا من قوة "برخان" في مالي، ينتمي سبعة منهم إلى فوج المروحيات القتالية الخامس في باو (قسم بيرينيه أتلانتيك)، وأربعة آخرون إلى فوج المقاتلة 4 ( قسم جبال الآلب).