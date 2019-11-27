شاهد: فرنسا تكرّم عسكرييها الـ 13 الذين قتلوا في مالي

في أجواء يسودها الخشوع والتأثر، تجمع أهالي الثلاثة عشر جنديا فرنسياً، تحية لأرواحهم بعد أن قتلوا في مالي، إثر تصادم مروحيتين أثناء عملية عسكرية ضد الجماعات المتطرفة.
الجنود كانوا من قوة "برخان" في مالي، ينتمي سبعة منهم إلى فوج المروحيات القتالية الخامس في باو (قسم بيرينيه أتلانتيك)، وأربعة آخرون إلى فوج المقاتلة 4 ( قسم جبال الآلب).
No Comment المزيد من
شاهد: خنزير يطارد مراسلا تلفزيونيا على الهواء
شاهد: حديقة فيينا تستقبل ديسما قطبيا جديدا
شاهد: لبناني يغيّر وجه طرابلس برسومات غرافيتي
شاهد: مقهى خاص "للعب مع القنافذ" في موسكو
شاهد: تواصل عمليات الإنقاذ في ألبانيا بعد أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود
شاهد: أحذية نسائية بطلاء أحمر تتوسط ساحة في بروكسل لأجل مناهضة العنف ضد المرأة
شاهد: إنقاذ مهاجرين انقلب قاربهم قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
شاهد: مكسيكيات ينددن بالعنف ضد المرأة من خلال الرسم والحياكة
شاهد: الاحتفال السنوي بمحاصيل "الجوز" في فرنسا
شاهد: فقاعات من الميثان أسفل بحيرة متجدة في الصين
شاهد: المحتجون يتحدون رصاص الشرطة في البصرة جنوب العراق
الفيضانات تتسبب في مقتل شخصين على الأقل وتحدث خسائر معتبرة جنوب
لناخبون في بوغانفيل يدلون بأصواتهم في استفتاء خاص باستقلال جزيرتهم
شاهد: إمبراطور وإمبراطورة اليابان يستكملان طقوس تولي العرش