طلبات لشراء أسهم بأرامكو السعودية بقيمة 9.2 مليار يورو حتى ظهر الخميس

قالت شركة سامبا كابيتال، المدير الرئيسي لعملية اكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية، إن طلبات شراء المستثمرين اليوم الخميس وصلت إلى ما قيمته 9.2 مليار يورو حتى منتصف اليوم.

وتخطط أرامكو لبيع حوالي 3 مليارات سهم (1.5% من إجمالي قيمتها) بسعر إرشادي يتراوح بين 20 و30 ريالاً سعودياً (4.8 و7.2 يورو) للسهم الواحد خلال اكتتابها الأولي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي البيع بالاكتتاب إلى 96 مليار ريال (23.2 مليار يورو) مما سيمنح الشركة قيمة إجمالية تقدر بما بين 1.4 تريليون و 1.5 تريليون يورو.

وتتوقع أرامكو أن يغطي مستثمرو التجزئة، الذين يحق لهم التقدم بطلبات الشراء حتى نهاية الخميس، ثلث عملية البيع المنشودة.

ويمكن للشركات والمؤسسات المستثمرة التقدم بطلبات شراء أسهم أرامكو حتى الرابع من ديسمبر - كانون الأول القادم.

وعلى الرغم من كونها الشركة الأكثر ربحاً في العالم، إلا أن المستثمرين من خارج السعودية والشرق الأوسط لم يظهروا اهتماماً كبيراً بشراء أسهمها المطروحة للبيع.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن صناديق الثروة السيادية في كل من الكويت وإمارة أبو ظبي تخطط للاستثمار في أرامكو للمساعدة على إكمال عملية الاكتتاب الأولي.

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