اختبار جديد "لقاذفة صواريخ" في كوريا الشمالية وواشنطن تدعو إلى تجنب الاستفزاز

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الخميس على اختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جدا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، ملمحة بذلك إلى أنها قد تكون الأحدث من هذه المعدات.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت الخميس في عيد الشكر، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة، "قذيفتين لم تحدد طبيعتهما". وجاء إطلاق القذيفتين في وقت ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي في مأزق. ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن إطلاق القذيفتين يشكل "تحديا جديا" للأسرة الدولية.

ونشرت الوكالة صورا للزعيم الكوري الشمالي بمعطف أسود ومبتسما، وهو يحضر هذا الاختبار ويحييه الجنود. وفي صورة أخرى تظهر إحدى القذيفتين بعد إطلاقها في السماء السوداء، وسط لهب مصدره نظام إطلاق مثبت على شاحنة تقل أربع مدفعيات.

وقالت الوكالة إن هذا الاختبار كان هدفه تقييم القدرات القتالية للمنظومة، موضحة أن الاختبار أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه.

"تجربة متقدمة"

وتوحي هذه الصيغة بأن الاختبار يشكل تقدما عن التجربة التي جرت في أيلول/سبتمبر، وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية بعدها أنه ما زال يجب اختبار بعض النقاط فيها. وأوضحت الوكالة أن كيم أكد على ضرورة تطوير الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي، من أجل الجيش هذه السنة.

وأوضحت ريتشيل مينيونغ لي كبيرة المحللين في موقع "ان كي نيوز" الالكتروني الأميركي، أن اللغة التي استخدمتها وكالة الأنباء توحي أيضا بأن هذا الاختبار يمكن أن يكون الأخير، لقاذفة كبيرة جدا لصواريخ متعددة الفوهات.

وأضافت المحللة في الموقع المتمركز في سيول، ويتخصص بنشر معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ تملك كمية كافية من الأسلحة للقيام باختبارات هذه السنة، وحتى في 2020 إذا رغبت في ذلك. وهذا هو رابع اختبار لقاذفة صواريخ متعددة الفوهات ذات الحجم الكبير منذ آب/أغسطس الماضي.

دعوة إلى تجنّب الاستفزاز

من جهتها دعت واشنطن بيونغ يانغ إلى تجنّب الاستفزازات، والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ، وذلك بعد ان أطلقت بيونغ يانغ القذيفتين، اللتين سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان، إنّها على عِلم بالتقارير المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين. ودعا البيان بيونغ يانغ أيضا إلى العودة للمفاوضات، لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

وأتى اطلاق القذيفتين قبل يوم من ذكرى مرور سنتين، على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع هواسونغ-15، والذي يقول محللون انه قادر على بلوغ كل البر الأميركي.

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