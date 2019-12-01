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عشرات القتلى والجرحى في حادث انقلاب حافلة شمال غرب تونس

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بقلم:   Samia Mekki  Euronews 
إحدى الطرق السريعة في تونس
إحدى الطرق السريعة في تونس -
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عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في حادث مروّع في تونس.

أعلنت السلطات التونسية الأحد أن 22 شخصا لقوا حتفهم وجرح 21، جميعهم تونسيون، في حادث حافلة في شمال غرب البلاد.

وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي، وفق وزارة الداخلية. وقد أوضحت وزارة السياحة أنّ الضحايا كلهم من الجنسية التونسية.

أرقام صادمة عن حوادث الطرق في تونس

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن ما لا يقل عن 1500 شخص يلقون حتفهم سنويا على الطرقات في تونس لكن العدد الفعلي قد يكون قريبا من 2700 قتيل. 48% من تلك الوفيات، هم من سائقي السيارات ومرافقيهم ويمثل الرجال نحو 80% من هؤلاء.

وقد اتخذت تونس سلسلة إجراءات تخص سلامة الطرق لكنها تبقى تحتاج للمزيد. إذ لم تجعل السلطات وضع حزام الأمان في المقعد الخلفي للسيارة أمرا إلزاميا ولم تفرض قيودا على شروط جلوس الأطفال داخل المركبات. مع هذا أظهرت الأرقام تراجعا طفيفا في عدد قتلى الطرقات في البلاد.

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