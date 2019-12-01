عاجل

no comment

شاهد: "موسم الهجرة إلى المكسيك".. آلاف الفراشات المَلكِيّة تبدأ رحلة البيات الشتوي

بدأت الهجرة السنوية إلى المكسيك إيذانا بالبيات الشتوي بالنسبة لآلافٍ من الفراشات المَلكِيّة، وهي نوع من الفراش الكبير يتميز باللون البرتقالي والأسود.

وقلّ عدد الفراشات المَلكِيّة في السنوات الأخيرة بحسب الخبراء، حيث هاجر ما يقدر بنحو مليار فراشة إلى المكسيك عام 1996، فيما قُدّر عدد الفراش المهاجر العام الماضي بحوالي 35 مليون فراشة.

ويقول الخبراء إن التهديدات التي تتعرض لها هذه الكائنات يعود للأنشطة البشرية والمبيدات الحشرية وتغير المناخ.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox