بدأت الهجرة السنوية إلى المكسيك إيذانا بالبيات الشتوي بالنسبة لآلافٍ من الفراشات المَلكِيّة، وهي نوع من الفراش الكبير يتميز باللون البرتقالي والأسود.

وقلّ عدد الفراشات المَلكِيّة في السنوات الأخيرة بحسب الخبراء، حيث هاجر ما يقدر بنحو مليار فراشة إلى المكسيك عام 1996، فيما قُدّر عدد الفراش المهاجر العام الماضي بحوالي 35 مليون فراشة.

ويقول الخبراء إن التهديدات التي تتعرض لها هذه الكائنات يعود للأنشطة البشرية والمبيدات الحشرية وتغير المناخ.