رحلة من فوق السحاب في جبال الألب اليابانية وزيارة لينابيعها الساخنة

من فوق الغيوم في جبال الألب اليابانية الشمالية، على ارتفاع أكثر من 2000 متر، ستأخذنا مارتا برامبيلا مراسلة يورونيوز في جولة بمنطقة "أوكيدا أونسِن" في مقاطعة غيفو. لنتعرف على الطبيعة الخلابة والينابيع الساخنة "أونسِن"، التي تتراوح درجة حرارة مياهها بين 37 و 40 درجة مئوية.

كيف يقوم اليابانيون بالاسترخاء، وإلى أين يذهبون هرباً من ضجيج المدن؟

منطقة "أوكيدا أونسِن"، هي منطقة حرارية معروفة، مليئة بالينابيع الساخنة التي تعود لأصلٍ بركاني. في مثل هذه الأماكن، يحب اليابانيون الابتعاد عن ضجيج المدن، والتمتع بالاسترخاء. وتعتبر أونسِن جُزءاً أساسياً من الثقافة اليابانية.

وعن الاسترخاء في المياه الساخنة تقول يوكو مالكة منتجع هوتاكاسو:

"الممتع حقا هو حمام الصباح، والاسترخاء في "أونسِن" في الساعات الأولى من اليوم عندما يكون الهواء منعشا، في الحمام المفتوح أمام جبال الألب اليابانية، إنها حقا تجربة مذهلة ".

وتختلف فكرة الرفاهية في اليابان تماما عن الفكرة الغربية. هنا في المنتجعات الصحية، لا تتبع الحميات الغذائية أو علاجات التخلص من السموم. حيث أن الطعام يعتبر جُزءا مهما من التجربة.

وأضافت يوكو: "يحب اليابانيون الذهاب إلى "أونسِن" حتى بعد العشاء للاسترخاء قبل النوم. هذا ما يفعله الأغلبية من العملاء اليابانيين".

وتعد الينابيع الساخنة "أونسِن"، مكانا مثاليا للتواصل مع النفس والعودة للحياة اليومية بمزيد من الطاقة وضغط أقل. وتعتبر هذه التجربة نوعا من التعمق في الثقافة اليابانية.

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