تقرير من شأنه أن يقضّ مضجع ترامب البعيد عن واشنطن بآلاف الكيلومترات..

اتهم الديموقراطيون يوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإساءة استخدام السلطة للفوز بإعادة انتخابه عام 2020، في تقرير سيشكل الأساس للتهم الرسمية بعزل الرئيس.

وأضاف التقرير أن ترامب طلب التدخل الأجنبي، وقوّض الأمن القومي، وأمر بحملة غير مسبوقة لعرقلة عمل مجلس الشيوخ.

وقالت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون، والتي تقود التحقيق في قضية العزل، إن ترامب استخدم المساعدات العسكرية الأمريكية وزيارة البيت الأبيض لإرغام نظيره الأوكراني على "تقديم عرض سياسي له".

وقال التقرير "مخطط الرئيس ترامب عطّل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وقوّض أمننا القومي لصالح تحقيقيْن لهما دوافع سياسية تهدف لمساعدته في حملته لإعادة انتخابه الرئاسي".

كما اتهم الديمقراطيون ترامب، بجهد لم يسبق له مثيل بعرقلة تحقيق العزل والذي تضمّن رفضاً قاطعا لتقديم وثائق وشهادات من كبار مستشاريه، ومحاولات فاشلة لمنع المسؤولين الحكوميين من الإدلاء بشهاداتهم وترهيبهم.

وقال التقرير "دونالد ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يسعى لعرقلة تحقيق تولى مسؤوليتَه مجلسُ النواب بالكامل."

كما صرح رئيس لجنة الاستخبارات الأمريكية، آدم شيف:" هناك دليل على أن أعضاء في الكونغرس كانوا مكلفين بنشاطات غير مشروعة."

وأضاف: "إن تسجيلات الهاتف تظهر أنه كان هناك تنسيق بين الأطراف بما في ذلك داخل البيت الأبيض".

موقف البيت الأبيض

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات كما اتهم الديمقراطيين باستخدام عملية المساءلة للإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية 2016.

كما اعتبر البيت الابيض الثلاثاء بعد نشر تقرير اللجنة أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديموقراطيين، وشبّهته ب «هلوسات مدوّن رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء"

يجدر بالذكر بأن عددا من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأميركيين منقسمون بشأن قرار عزل الرئيس الأمريكي.

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