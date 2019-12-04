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روسيا

بوتين يوقع على قانون يلزم الشركات باستخدام تطبيقات روسية فقط في الهواتف والحواسيب

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بقلم:   Ahmed Gannouni 
بوتين يوقع على قانون يلزم الشركات باستخدام تطبيقات روسية فقط في الهواتف والحواسيب
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يلزم جميع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة التلفزيون الذكية التي تباع في البلاد، باستخدام برامج software الروسية.

واجه القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز من العام المقبل، مقاومة من قبل بعض تجار تجزئة في قطاع الإلكترونيات الذين يقولون إن التشريع تم تفعيله دون النقاش معهم.

القانون، يهدف إلى مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية، على منافسة الشركات الأجنبية، عبر إلزام المصنعين ببرامج روسية، حتى لا يضطر المستخدمون إلى تنزيل تطبيقات أجنبية.

وستصدر الحكومة، قائمة بالتطبيقات الروسية التي يجب تثبيتها على الأجهزة الذكية المختلفة.

وتهيمن الشركات الأجنبية، مثل آبل وسامسونغ وهواوي، على سوق الهواتف المحمولة في روسيا.

يُذكر أن روسيا أقرت جملة من قوانين الإنترنت هي الأكثر صرامة خلال السنوات الأخيرة، والتي تطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، ومراقبة خدمات الرسائل الإلكترونية، وفك مفاتيح التشفير، وتخزين بيانات المستخدم.

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