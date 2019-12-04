تولّت اورسولا فون دار لين مهامّها في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الاول 2019 كرئيسة المفوضية الأوروبية لفترة ستدوم خمس سنوات وهي تعد أول إمرأة تشغل هذا المنصب.
حيث تتكون لجنة المفوّضين من 27 دولة أوروبية يتم تكليفهم بمسؤوليات في مجالات سياسية محدّدة من طرف رئيس المفوّضية.
No Comment المزيد من
شاهد: هدية من يونكر لرئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة
شاهد كيف فَجَّرَ الجيش الألباني بناية من 6 طوابق بعد تَضَرُّرِهَا جرّاء زلزال
شاهد: جهود لإخماد حريق هائل في منشأة صناعية في سان بطرسبرغ
شاهد: محتجون يلقون البيض على وزير العدل في مالطا
شاهد: رجال الإطفاء يخمدون حرائق الغابات في أستراليا
شاهد: للقرود أيضا نصيب من ينابيع المياه الساخنة في اليابان
شاهد: أكثر من 45000 من دمية على الجليد في مباراة هوكي أمريكية
شاهد: أمهات لأجل المناخ.. رسالة منهن للساسة في بريطانيا
شاهد: حفل استلام رئيسة المفوضية الأوروبية مهامّها و10 سنوات على توقيع معاهدة لشبونة
شاهد: 70 شخصية لسانتا كلاوس يسعون لتحقيق رقم قياسي في مدينة مورناو الألمانية
مالطا: مظاهرات تدعو لاستقالة رئيس الوزراء على خلفية اغتيال صحفية
شاهد: تظاهر المئات لدعم أون سان سو تشي في يانغون
شاهد: عودة عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ
آلاف من الفراشات المَلكِيّة تحطّ الرحال في المكسيك إيذانا بهجرة الشتاء