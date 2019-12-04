تولّت اورسولا فون دار لين مهامّها في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الاول 2019 كرئيسة المفوضية الأوروبية لفترة ستدوم خمس سنوات وهي تعد أول إمرأة تشغل هذا المنصب.

حيث تتكون لجنة المفوّضين من 27 دولة أوروبية يتم تكليفهم بمسؤوليات في مجالات سياسية محدّدة من طرف رئيس المفوّضية.