شاهد: هدية من يونكر لرئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة

سلم الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مهام منصبه رسميًا إلى أورسولا فون دير لاين خلال حفل في بروكسل يوم الثلاثاء. كما تم رفع الستار عن صورة معلقة لجونكر بجوار الرؤساء السابقين الآخرين للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وأعطى يونكر لأورسولا جرسا تسلمه عندما شغل منصب الرئيس، قائلا إنه كان عليه أن يستخدمه عندما تتعدى خطابات المتدخلين في المفوضية الثلاث دقائق لكن دائما ما تتعدى مداخلات تلك المدة وقال لها مازحا سأقدمه لك لكنه سيكون "عديم الفائدة تمامًا".
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