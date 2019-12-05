شاهد: فيضانات جنوب إسبانيا واحتجاجات من أجل مكافحة ظاهرة تغير المناخ

تسببت عاصفة "غوتا فريا" في فيضانات في أنحاء مختلفة من منطقة مرسيا جنوب إسبانيا، حيث جرى إنقاذ 40 شخصا من منازلهم ومن سياراتهم التي حاصرتها المياه وسط الطرقات في سان خافيير. في الأثناء نظم احتجاج في موقع "كوب25" في مدريد، في ثالث يوم من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة "كوب25" الخاص بتغير المناخ، حيث رفع المحتجون لافتات تحمل عبارات مثل: "ساندوا وفد سكان الولايات المتحدة الأصليين الشبان" و"مولوا الحلول وليس الملوثين". وسجلت خلال 20 سنة الماضية نصف مليون حالة وفاة، ارتبطت مباشرة بأكثر من 12 ألف حالة مفاجئة وقوية للطقس، بينما تجاوز حجم الأضرار الاقتصادية 3.15 تريليون يورو.
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