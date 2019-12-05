شاهد: منظر نادر للحوت القاتل يسبح قرب الشاطئ الإيطالي

كان حرس السواحل الإيطالي على موعد مع مشهد نادر يوم الأحد الماضي، عندما ظهرت أربع حيتان من الحوت القاتل تسبح، على بعد مئات الأمتار من شاطئ مدينة جنوة. ويعيش الحوت القاتل عادة في مياه المحيط الأطلسي الباردة، وأحيانا ما يتنقل في ترحاله إلى البحر الأبيض المتوسط. ويعد هذا المشهد نادرا لأن هذه الحيتان شوهدت في الساحل الإيطالي عشر مرات فقط، خلال قرنين من الزمن.