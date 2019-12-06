شاهد: إنقاذ طاقم سفينة شحن تصارع الرياح والأمواج قرب اليونان

أظهر مقطع فيديو صادر عن سلاح الجو اليوناني صورا لسفينة شحن تتعرض لأمواج عاتية في بحر إيجة فيما تحاول التوازن بصعوبة بعد أن تخلى عنها طاقمها.

تلقى خفر السواحل يوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول نداء الاستغاثة من السفينة التي ترفع علم ليبيريا، وقال المسؤولون في خفر السواحل إن السفينة تعرضت لعطل في المحرك بعد تفريغ حمولتها من الحديد الصلب، وأنها كانت تبحر بلا رقابة بين جزر ليسبوس وسكيروس.

وتمكن عمال الإنقاذ بمساعدة طائرتين مروحيتين من انتشال 10 من أفراد الطاقم الـ 14 الذين قفزوا في الماء وانتشلت قوارب النجاة الأربعة الآخرين.