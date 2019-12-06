شاهد: الأوضاع البائسة في مخيم للمهاجرين في البوسنة قررت السلطات إزالته

قال مسؤولون بوسنيون إنهم سوف يزيلون مخيم فوكجاك على الحدود مع كراواتيا، حيث يؤوي مئات اللاجئين غير النظاميين المحاصرين شمال غربي البلاد، رغم البرد القارس وتهاطل الثلوج. وبحسب مسؤولين بوسنيين فإن المخيم ستتم إزالته بداية الأسبوع المقبل، أما المهاجرين فسيتم نقلهم إلى مخيمات أخرى. وكانت وكالات غوث دولية حذرت مرارا من أن مخيم فوكجاك الذي ساءت حاله كثيرا، لم يكن مناسبا للمهاجرين، لأنه أقيم على أرض استخدمت سابقا لردم النفايات، كما أنها أرض قريبة من مساحة ملغمة منذ الحرب التي شهدتها البلاد، خلال الفترة الممتدة بين 1992 و1995.
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