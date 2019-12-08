الخطيب بعد لقائه مفتي الجمهورية: السنة في لبنان يسمون الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة

قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب اليوم الأحد إن هناك توافقاً من السنة في لبنان حول ترشيح سعد الحريري مرة أخرى لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وجاءت تصريحات الخطيب بعد لقائه بمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال الخطيب عقب اجتماعه مع مفتي الجمهورية اللبنانية إنه سيتوجه إلى منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في العاصمة بيروت لإبلاغه بما نتج عن لقاء دار الفتوى، بوصفه (الحريري) الوحيد الذي رشح الخطيب لتشكيل الحكومة العتيدة.

وكان الخطيب نفسه مرشحاً لتولي الحكومة الجديدة وذلك بعد استقالة الحريري إبان الاحتجاجات اللبنانية الواسعة المطالبة بتحسين الاقتصاد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

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