وفاة المخرج المصري سمير سيف عن عمر يناهز 72 عاماً

أعلن أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الإثنين، عن وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عاماً نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وتتلمذ سيف على يد عدد من كبار المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين وحسن الإمام قبل أن يبدأ مسيرته كمخرج أول والتي تضمنت أكثر من 200 عمل سينمائي وتلفزيوني.

واشتهر سيف بإخراجه افلاماً مصرية هامة مثل "غريب في بيتي" من بطولة سعاد حسني ونور الشريف و"المشبوه" بطولة عادل إمام و"معالي الوزير" بطولة أحمد زكي.

وتقلد سيف منصب رئيس المهرجان القومي المصري للسينما قبل وفاته.

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