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شاهد: زوزيبيني تونزي تتربع على عرش الجمال

تربعت ملكة جمال جنوب افريقيا زوزيبيني تونزي على عرش مملكة جمال الكون بعد تتويجها مساء الأحد في أتلانتا ملكة لجمال الكون في ختام أمسية تمحورت كثيرا على حق المرأة في تقرير مصيرها.

وفازت تونزي التي تبلغ من العمر 26 عاما في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة التي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

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