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شاهد: فقدان 8 أشخاص في جزيرة وايت آيلاند بنيوزيلندا

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شاهد: فقدان 8 أشخاص في جزيرة وايت آيلاند بنيوزيلندا

أشارت السلطات النيوزلندية إلى فتح تحقيق جنائي للكشف عن الأسباب التي أدت إلى مقتل 14 شخصا في ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند، في حصيلة غير نهائية. والأسبوع الماضي، رُفع مستوى التهديد على الجزيرة البركانية، وهو ما يطرح أسئلة بشأن السماح للسياح بالنزول عليها.

وأكدت الشرطة ارتفاع حصيلة القتلى المؤكدة إلى ستة بعد وفاة مصاب في مستشفى أوكلاند. وأكدت كذلك أن المفقودين الثمانية باتوا يعتبرون في عداد القتلى. ومن بين المفقودين والجرحى سياح من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وماليزيا بالإضافة إلى أدلاء سياحيين نيوزيلنديين.

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