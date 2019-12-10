شاهد: فقدان 8 أشخاص في جزيرة وايت آيلاند بنيوزيلندا

أشارت السلطات النيوزلندية إلى فتح تحقيق جنائي للكشف عن الأسباب التي أدت إلى مقتل 14 شخصا في ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند، في حصيلة غير نهائية. والأسبوع الماضي، رُفع مستوى التهديد على الجزيرة البركانية، وهو ما يطرح أسئلة بشأن السماح للسياح بالنزول عليها.
وأكدت الشرطة ارتفاع حصيلة القتلى المؤكدة إلى ستة بعد وفاة مصاب في مستشفى أوكلاند. وأكدت كذلك أن المفقودين الثمانية باتوا يعتبرون في عداد القتلى. ومن بين المفقودين والجرحى سياح من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وماليزيا بالإضافة إلى أدلاء سياحيين نيوزيلنديين.
No Comment المزيد من
شاهد: نسويتان من "فيمن" عاريتا الصدر تقاطعان دخول بوتين قصر الإليزيه
شاهد: أكل موزة فنية بقيمة 120 ألف دولار
شاهد: زوزيبيني تونزي تتربع على عرش الجمال
شاهد: صورُ الرئيس المسروقة والمقلوبة.. رسالةُ نشطاء بيئيين إلى ماكرون
شاهد: محتجون ضد تغيرات المناخ يطالبون بحماية المحيطات
شاهد: انطلاق مهرجان استخراج الثلج في مدينة هاربين الصينية
شاهد: مئات العدائين في غلاسكو يتقمصون شخصية سانتا كلاوس لأجل العمل الخيري
شاهد: عرض إحدى أكبر كعكات "شتولن" في مدينة درسدن الألمانية
شاهد: حيوان الشمبانزي يغسل الملابس في حديقة للحيوانات في الصين
شاهد: الفاتيكان يضيء شجرة الميلاد
شاهد: أبرز الأحداث حول العالم لهذا الأسبوع في فقرة بدون تعليق
شاهد: الأوضاع البائسة في مخيم للمهاجرين في البوسنة قررت السلطات إزالته
شاهد: إضرابات واحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد
شاهد: ليون تحتفل بمهرجان الأضواء رغم البرد القارس ومناخ اجتماعي "متوتر"