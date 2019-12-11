شاهد: أفعى برأسين تثير ضجة في شرق الهند

تمّ اكتشاف أفعى من فصيلة الكوبرا برأسين في مدينة ميدنابور الشرقية بالهند. ويبلغ طول الأفعى حوالي قدم ويبدو أنها ضلت طريقها حيث عثر عليها قرويون بالقرب من قرية إركوخي، وهو ما تسبب في حدوث ضجة بالمنطقة. وقام القرويون بتقديم الحليب إلى الأفعى ورفضوا تسليمها إلى مسؤولي الغابات لأنهم ربطوها بالأساطير. ويعتقد الخبراء أن ولادة أفعى برأسين يمكن أن يكون نتيجة لتقسيم غير كامل للأجنة أو نتيجة عوامل بيئية غير مواتية.
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