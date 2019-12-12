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لماذا يكثف ترامب شراء الإعلانات على فيسبوك؟

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بقلم:   Ahmed Gannouni 
لماذا يكثف ترامب شراء الإعلانات على فيسبوك؟
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REUTERS/Tom Brenner
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أفاد تحليل قام به باحثون بكلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك، أن فريق حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رفع بشكل كبير من الإعلانات على فيسبوك، بهدف التصدي لمساءلته ومحاولة عزله، وتكذيب كل التهم الموجهة إليه.

وتكشف البيانات، بأن ترامب نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا ”مساءلة“ و“عزل“ في الأسبوع الماضي فقط.

الإعلانات تضمنت انتقادات للتحقيق الذي يدعمه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل ترامب، وتروج الإعلانات بأن التحقيق سينتهي ب”أكاذيب لا أساس لها من الصحة“.

كما يسعى ترامب من وراء هذه الحملة "الفايسبوكية"، لكسب مزيد من الأصوات والتبرعات ليحقق الفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

من جهة أخرى تبرز البيانات، ضعف إعلانات خصوم ترامب السياسيين، سيما الديمقراطيين منهم الذين يقودون حملة عزله، فلم ينشر سوى عدد قليل منهم إعلانات تدعم مساءلة أو عزل ترامب.

من المرجح أن يوافق مجلس النواب بكامل أعضائه على توجيه الاتهامات الرسمية لترامب، ”بخيانة“ البلاد من خلال إساءة استغلال السلطة في محاولة الضغط على أوكرانيا، وعرقلة التحقيق الذي يجريه الكونغرس.

لكن حتى وإن أدان البرلمان ترامب، فمن المتوقع أن يُسقط مجلس الشيوخ هذه الاتهامات.

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