شاهد: شياطين التشيك تتسكع في قرية مثلجة في عيد القديس نقولا

في تقليد سنوي يصادف في الفترة قبل أعياد الميلاد، مشت مجموعة من الشباب في قرية من التشيك تقع جنوب براغ، متنكرين بأزياء "شيطانية" وقارعين الأجراس، طارقين أبواب البيوت بحثاً عن الأطفال الذين "لم يحسنوا التصرف". وتقام هذه الاحتفالات في يوم عيد القديس نقولا سنوياً. وتحتفل عدّة بلدان أوروبية ذات الإرث المسيحي بعيد القديس، أكثريتها في كانون الأول/ديسمبر، غير أن طرق الاحتفالات تختلف بين بلد وآخر. في بلجيكا، يوزع البعض الحلوى على الأطفال مثلاً، فيما في التشيك، يبدو الأطفال أقل حظاً...