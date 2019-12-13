شاهد: نشطاء لأجل البيئة يتسلقون مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل

تسلق عشرات النشطاء من نحو سبع دول أوروبية ومنظمة السلام الأخضر مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعلقوا على واجهتيه صورا لنيران مشتعلة وأطلقوا بجانبها دخانا وصفارات إنذار المطافئ، وذلك أثناء وصول رؤساء حكومات دول الاتحاد لحضور قمة تتعلق بالمناخ، والسعي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050، لكن بولندا والتشيك والمجر تعارض هذا الهدف. ويأتي الاحتجاج إثر إعلان المفوضية الأوروبية للميثاق الأخضر، والمتزامن مع المراحل النهائية لقمة مدريد الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية "كوب25".