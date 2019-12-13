شاهد: فوكوشيما اليابانية نقطة انطلاق تناوب مشعل أولمبياد طوكيو 2020

تستعد مدينة فوكوشيما اليابانية لتكون نقطة انطلاق تناوب مشعل أولمبياد طوكيو 2020، الذي أنفقت عليها اليابان 25 مليار دولار على الأقل. وكانت زلزال ومد بحري وانصهار ثلاثة مفاعلات نووية ضرب المحافظة الشمالية قبل تسع سنوات تقريبا. وسوف تحتضن فوكوشيما عددا من المنافسات، ما يسمح لمنظمي الألعاب أن يطلقوا على الدورة لقب: "أولمبياد التعافي"، ولكن هناك مناطق لن يقترب منها الزائرون، كما أن عشرات آلاف النازحين بسبب الاشعاعات النووية، لا يقدرون على العودة إلى بيوتهم في مناطق مهجورة مثل "فوتابا".