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كوريا الشمالية تعلن إجراء "تجربة حاسمة" في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية

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بقلم:  Euronews 
كوريا الشمالية تعلن إجراء "تجربة حاسمة" في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية
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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم السبت إجراء بيونغ يانغ اختباراً لتعزيز قدراتها النووية في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن ناطق باسم "أكاديمية العلوم الدفاعية" قوله إن "تجربة جديدة حاسمة جرت بنجاح" في سوهاي مساء الجمعة.

وأضاف أن "النجاحات في مجال الأبحاث (...) ستطبق لتحسين الردع النووي الاستراتيجي الموثوق" لكوريا الشمالية.

والتجربة هي الثانية خلال أسبوع بعدما أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي عن إجرائها لاختبار مشابه بنفس المحطة التي قالت الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً إن بيونغ يانغ وعدت بإغلاقها.

وتأتي التجارب بينما تواجه المفاوضات الكورية الشمالية حول التخلص من برنامجها النووي مع واشنطن تأزماً كبيراً.

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