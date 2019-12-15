الصين تمنع بث مباراة أرسنال بعد دفاع أوزيل عن مسلمي الإيغور

قالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية اليوم الأحد إن التلفزيون الصيني الوطني لن يبث مباراة كرة القدم بين نادي أرسنال ضد مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز رداً على تصريحات لاعب أرسنال مسعود أوزيل والتي هاجم فيها سياسات بكين ضد مسلمي الأويغور.

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية إن تصريحات اللاعب الألماني – التركي الأصل "خيبت ظن الجماهير والجهة المسؤولة عن كرة القدم" في الصين.

ونشر أوزيل (31 عاماً) تغريدة على حسابه بموقع تويتر باللغة التركية قال فيها إن مسلمي الإيغور محاربون يقاومون الاضطهاد" كما انتقد بكين وصمت الدول المسلمة على ما يحدث لهم.

وأضاف أوزيل: "في الصين يُحرق القرآن، تم إغلاق المساجد والمدارس الدينية. المدارس الدينية محظورة ويتم قتل علماء الدين تباعاً. على الرغم من كل هذا يسود الهدوء أوساط المسلمين".

ونأى نادي أرسنال بنفسه عن تصريحات أوزيل في منشور على موقع "ويبو" المرادف لتويتر في الصين.

وقال النادي إن "تصريحات اللاعب تمثل رأيه الشخصي" وأضاف: "أرسنال يلتزم دائماً بمبدأ عدم التدخل في السياسة".

وتلقى النادي ردود أفعال غاضبة من الجماهير الصينية التي نشر أحدها صورة لقميص أوزيل بجانب مقص بينما طالب آخرون بطرد اللاعب من النادي.

وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، تعتقل الصين ما بين مليون واثنين مليون أغلبهم من مسلمي الإيغور في أقصى غرب البلاد تحت ظروف قاسية في معسكرات لطمس هويتهم المسلمة.

وتقول بكين إن المعسكرات هي نهج تتبعه في إطار حملة ضد التطرف والإرهاب في البلاد.