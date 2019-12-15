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مصر

السيسي: الحكومة الليبية في طرابلس رهينة بيد الميليشيات المسلحة

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بقلم:  يورونيوز 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي -
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أسوسيتد برس - VASILY FEDOSENKO
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إن الحكومة الليبية المدعومة من طرف الأمم المتحدة أسيرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في البلاد. وأضاف السيسي في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر الحوار بين دول المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الليبية لم يكن لديها "الإرادة الحرة" للعمل. وتعتبر تصريحات الرئيس المصري بمثابة انتقادات صريحة للسلطات الليبية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها وتحظى بدعم خصمين لمصر، تركيا وقطر.

وتأتي تصريحات السيسي وسط توتر متصاعد مع تركيا على خلفية توقيع اتفاقية الحدود البحرية المثيرة للجدل الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الليبية. كما سبق وأن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إستعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فائز السراج.

ونددت الأسبوع الماضي كل من اليونان ومصر وقبرص المعنية جغرافيا بالإتفاق بالاتفاق باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وطردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية.

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