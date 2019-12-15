شاهد: عملية هدم محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالمتفجرات في الولايات المتحدة

تم الجمعة تدمير محطة ديترويت لتوليد الطاقة الكهربائية التي أنشأت منذ أكثر من 100 عام في الولايات المتحدة لبناء مصنع لتركيب السيارات من طراز جيب. واستخدمت المتفجرات لهدم مبنى كونرز كريك الواقع بالقرب من نهر ديترويت على الجانب الشرقي للمدينة. محطة التوليد التابعة لشركة DTE Energy بنيت في العام 1915 وعملت لمدة سنوات بالفحم قبل أن يعوض الفحم بالغاز الطبيعي لاحقًا. وأوقف نشاط المحطة نهائيا في العام 2008.
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