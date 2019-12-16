شاهد: متظاهرون يقتحمون مراكز تجارية في هونغ كونغ

لا تزال مظاهر العنف تغطي على المشهد في هونغ كونغ، فمع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد اقتحم متظاهرون ستة مراكز التجارية في المدينة.

وشهدت بعض المراكز مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين ارتدوا الملابس السوداء.

وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام رذاذ الفلل، إلا أن ذلك لم يمنع الحشود الغاضبة من اكتساح المحلات المخصصة لأعياد الميلاد والمطاعم وقاموا بتكسير نوافذها، وتخريب أشجار أعياد الميلاد.