شاهد: العاصمة التايوانية تايبيه تشع بالأضواء احتفالا بأعياد الميلاد

في واحد من أضخم عروض الأضواء في العاصمة التايوانية تايبيه، احتضنت ناحية "كريستميس لاند" من العاصمة عروضا للأضواء بالليزر، وحلة متنوعة من الإضاءة التي استعملت لتزويق الفضاء، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد. ويتواصل المهرجان في حي بانكياو من مدينة تايبيه الجديدة هذا العام من منتصف تشرن الثاني/نوفمبر إلى غاية رأس السنة الجديدة. وسوف يغطي احتفال الأضواء بالليزر منطقة تمسح حوالي 9 آلاف متر مربع. وتستمر مدة العرض اليومي للأضواء من الخامسة والنصف مساء إلى غاية العاشرة ليلا.
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