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الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع في باريس لتفريق المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد

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بقلم:  Euronews 
الرشطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس
الرشطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس -
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قال مراسل لرويترز إن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في وسط باريس الثلاثاء. وأضاف المصدر أن المتظاهرون قاموا بإلقاء أجسام وقارورات على خطوط الشرطة. واندلعت الاشتباكات بالقرب من ميدان الأمة في شرق باريس خلال مظاهرة نظمتها النقابات لمطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالتخلي عن الإصلاح المخطط لنظام التقاعد الحكومي.

وفي مدينة نانت الوقاعة في شمال غرب البلاد، قامت عناصر من مجموعة بلاك بلوكز المتطرفة المعروفة بالعنف بتحطيم واجهات المحلات ما دفع بالشرطة إلى إستخدام الغاز المسيل للدموع.

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