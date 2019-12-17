تمكن عشاق سلسلة "حرب النجوم" من اللقاء بأبطالهم إلى جانب روبوتات بيضاء وحمراء ورواد فضاء حضروا رفقة شخصيات بارزة من هوليوود، وذلك خلال افتتاح العرض الأول لآخر أفلام السلسلة الخيالية العلمية، والذي يعدّ التاسع والأخير.
وقامت شركة "والت ديزني" بإغلاق مجموعة من المباني وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم المقرر أن يبدأ على مستوى العالم الخميس. يذكر أن أول فيلم من سلسلة "حرب النجوم" تمّ بثه في العام 1977.
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