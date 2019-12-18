يستمر رجال الإطفاء في أستراليا بمواجهة أكثر من 100 حريق في نيو ساوث ويلز، متوقعين مواجهتهم تهديداً جديدًا عندما تضرب موجة حارة جديدة البلاد.
في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ، قال شين فيتزسيمونز مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز إن أكثر من نصف حرائق الولاية لم يتم احتواؤها بعد.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في سيدني عاصمة الولاية إلى 35 درجة مئوية يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر، بينما من المتوقع أن ترتفع فوق 40 درجة مئوية في أجزاء أخرى من نيو ساوث ويلز.
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