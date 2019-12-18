قطر تقول إن مساعداتها لغزة ستستمر حتى مارس 2020 على الأقل

قال مبعوث قطر إلى الأراضي الفلسطينية يوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حتى العام المقبل.

ومنذ حرب غزة الأخيرة ، في عام 2014 ، قدمت قطر بموافقة إسرائيل أكثر من مليار دولار، لإعادة الإعمار ودفع رواتب الفلسطينيين الفقراء.

وزار المبعوث القطري محمد العمادي غزة هذا الأسبوع للإشراف على التبرع بـ 22 سيارة إطفاء، وغيرها من سيارات الطوارئ ومناقشة مشاريع الطاقة والصحة.

وقال العمادي عندما سئل عن المنح القطرية في المستقبل، "بالنسبة للربع الأول من العام نحن مستمرون، هذا أمر مؤكد، أما بالنسبة لبقية العام، أعتقد أننا سنستمر، ونحن ننظر بعناية وإيجابية إلى هذه القضية".

في محاولة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل ، قدمت قطر أكثر من 150 مليون دولار في عام 2019 لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة وتوفير المساعدات النقدية الشهرية لنحو 70،000 من المحتاجين في القطاع.

يقول المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون إن المساعدات القطرية تساعد على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة، التي كانت في الماضي سببا في اندلاع القتال بين حماس وإسرائيل.

وقال عمادي إن حماس التي زار رئيسها إسماعيل هنية قطر هذا الأسبوع ، طلبت تمديد المساعدات المالية حتى عام 2020.

وقال العمادي "بعد مارس/آذار هناك فرصة كبيرة لنواصل هذا الدعم الشهري للكهرباء والفقراء."

ليس لقطر علاقات رسمية مع إسرائيل، التي لا تقبل علاقات الدوحة مع إيران وحماس، لكن المسؤولين الإسرائيليين يرحبون بالسخاء القطري في غزة، ويرونه وسيلة لمنع الأزمات الإنسانية حتى لو كانت هذه الأموال تساعد حماس على الحفاظ على حكمها على القطاع المحاصر.