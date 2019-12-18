شاهد: 1500 طالب عسكري روسي يشاركون في حفل راقص يستحضر روسيا القيصرية

جمعت حفلة راقصة تقام في موسكو سنوياً طلاب المدارس العسكرية في عرض رائع مليء بالعظمة الإمبراطورية.

وشارك في الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر حوالي 1500 طالب من جميع أنحاء روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأدى المشاركون رقصات تقليدية على أنغام الموسيقى الكلاسيكية، بينما كانوا يرتدون ملابس أنيقة، تعيد إلى الأذهان صوراً من الإمبراطورية الروسية القيصرية.

وأقيم الحفل برعاية وزارة الدفاع الروسية كجزء من جهود الحكومة لإحياء التقاليد الوطنية.