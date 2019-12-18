شاهد: "فندق الجليد" يستقبل عامه الثلاثين بحلة جديدة ... والربيع يعانق الشتاء

في مدينة يوكاسيارفي الشهيرة التي تقع في أقصى شمال السويد، على بعد 200 كم شمال الدائرة القطبية، أعجوبة فنية تفتح أبوابها مع حلول فصل الشتاء من كل عام أمام آلاف الزوار.
تم تأسيس "آيس هوتيل"، أول وأشهر وأبرد فنادق الجليد من قبل إينغف برجكفيست في العام 1989 ويتم تجديده كل عام. يضم الفندق خلال هذا العام 15 جناحا. وتم اختيار 31 فنانا ونحاتا من أصل 126 تقدموا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في إنجاز هذا المكان بحلته الجديدة.
ولفصل الربيع وأوراق الأشجار النصيب الأكبر من التصميمات التي تجسدت في هذه التحفة المعمارية والهندسية التي تصنع بالكامل من الثلج والجليد.
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