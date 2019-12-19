no comment اشتباكات عنيفة في محيط ملعب كامب نو أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد شاهد: اشتباكات عنيفة في محيط ملعب كامب نو أثناء لقاء برشلونة وريال مدريد
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