أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، حالة الطوارئ لسبعة أيام يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر، حيث أدت الظروف الجوية إلى إشعال نحو 100 حريق في الغابات.