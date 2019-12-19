شاهد: بداية تقطيع الجليد استعدادا لمهرجان النحت الشتوي في الصين

بدأ أكثر من 100 شخص بتجهيز الجليد، استعدادا لمهرجان النحت على الجليد الشتوي في الصين. في نهر سونغهوا، يعمل النحاتون على مساحة 170 ألف متر مكعب من الطوب الجليدي. يقوم النحات ليو يانتاو وستة من مساعديه، بتقطيع 2000 قطعة من الجليد يوميًا لمدة تتواصل لثلاثة أسابيع تقريبًا، ويستخدمون منشارًا بمحرك كبير لقطع السطح الجليدي إلى شبكات بطول 220 مترًا وعرضها 190 مترًا. ستحول هذه المقتاطع الجليدية فيما بعد إلى منحوتات فنية خلال فعاليات مهرجان النحت الشتوي على الجليد.
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