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شاهد: ملكة بريطانيا تؤكد أن تنفيذ "بريكست" أولوية الحكومة

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إن أولوية حكومتها في الوقت الحالي هي تحقيق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 يناير-كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن الوزراء سيقدمون تشريعات لضمان خروج المملكة في ذلك التاريخ وتحقيق الاستفادة من الفرص التي يوفرها ذلك الخروج لجميع أقطاب المملكة.

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