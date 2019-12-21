شاهد: نشطاء بيئيون يغلقون شارعاً وسط سيدني مطالبين بحالة طوارئ مناخية

يقوم نشطاء بيئيون أستراليون بالاحتجاج في سيدني مطالبين الحكومة بإعلان حالة طوارئ مناخية.
وقام المتظاهرون بإغلاق أحد شوارع وسط سيدني الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر، بالاستلقاء وإلصاق أنفسهم بالشارع وهم يرتدون أزياء الميلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الأسترالية مكافحة الحرائق البالغ عددها 100 في ولاية ساوث ويلز، حيث أعلنت حالة الطوارئ يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر لمدة سبعة أيام.
وسجلت الحرارة يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر أعلى متوسط لها على الإطلاق في أستراليا عند 41.9 درجة مئوية.
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