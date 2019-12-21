شاهد: شهران من الاحتجاجات العنيفة في تشيلي

شهد يوم الجمعة تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تشيلي التي تدخل شهرها الثاني من الاحتجاجات العارمة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقُتل 26 شخصاً وأصيب الآلاف من المتظاهرين وعناصر الأمن بالمظاهرات التي خلفت الأضرار بما لا يقل عن 188 مخفراً للشرطة عبر البلاد. ونددت الأمم المتحدة بما أسمته استخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد المحتجين.
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