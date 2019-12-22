شاهد: غناء نشيد "مغتصب في طريقك" ضد العنف ضد المرأة في أثينا

قامت أكثر من ألف امرأة بغناء نشيد "مغتصب في طريقك" بساحة البرلمان في العاصمة اليونانية أثينا. النشيد الذي تم تأليفه وغنائه لأول مرة في تشيلي الشهر الماضي أصبح رمزاً للنساء وانتقل إلى عدة عواصم مثل تونس وأثينا. ويندد النشيد الذي يصحبه رقصة خاصة بالعنف ضد المرأة ويحتوي على كلمات تدعم النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب من تهم إثارة الرجال بملابسهن. وقامت بعض المشاركات بغناء النشيد وهن معصوبات الأعين ومرتدين لأوشحة تغطي رقابهن.