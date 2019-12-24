شاهد: ناجون من المحرقة يحتفلون بعيد الانوار

احتفل اليهود، حول العالم، الأحد، بعيد الأنوار والمعروف بإسم "الحانوكا"، وقاموا خلال الاحتفالات بإيقاد الشموع مساء كل يوم لمدة ثمانية أيام تتخللها طقوس دينية خاصة.
واجتمع ناجون من المحرقة النازية يوم الأحد في أربع مدن حول العالم للاحتفال بالعيد من خلال إضاءة الشموع في الليلة الأولى من "حانوكا".
وقاد حفل إضاءة الشموع في موسكو الناجي من المحرقة البالغ من العمر 86 عامًا، ميخائيل سبيكتر، وهو حفيد لكاهن يهودي.
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