شاهد: العائلة الملكية في بريطانيا تحضر حلوى عيد الميلاد في قصر باكنغهام

قامت الملكة إليزابيث برفقة العائلة الملكية بتحضير الأطعمة والحلوى الاحتفالية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
يُظهر الفيديو الذي نشره القصر الملكي الملكة وابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وابن حفيدها الأمير جورج، وهم يصنعون حلوى عيد الميلاد.
وتم تصوير اللقطات في وقت سابق من هذا الشهر في قاعة الموسيقى في قصر باكنغهام.
No Comment المزيد من
شاهد:آلاف المكسيكيين يحتشدون لرؤية الطفل اليسوع "العملاق" خلال احتفالات عيد الميلاد
شاهد: معرة النعمان السورية تتحول لمدينة أشباح
صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مراكز تجارية بهونغ كونغ عشية الميلاد
شاهد: "عفريت طائر" يزين بالبهجة أعياد أطفال شمال شرق إسبانيا
شاهد: مظاهرات في نيودلهي للتنديد بقانون الجنسية الجديد
من بيت لحم إلى أيوتايا مرورا ببغداد شعوب العالم تحتفل بعيد الميلاد
شاهد: متظاهرون يقتحمون محطة قطار في باريس
شاهد: ناجون من المحرقة يحتفلون بعيد الانوار
شاهد: مدينة البندقية تواجه خطر الفيضانات مجددا
شاهد: سانتا كلاوس يبدأ تحضيراته لعيد الميلاد في فنلندا المثلجة
شاهد: رجل إطفاء يسقي كوالا الماء قرب الحرائق المشتعلة في أستراليا
شاهد: حيوانات جبال الصين يستمتعون بموسم الثلوج
شاهد: اليابان تفتتح ملعبها الوطني الجديد استعداداً للأولمبياد
شاهد: غناء نشيد "مغتصب في طريقك" ضد العنف ضد المرأة في أثينا