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شاهد: العائلة الملكية في بريطانيا تحضر حلوى عيد الميلاد في قصر باكنغهام

قامت الملكة إليزابيث برفقة العائلة الملكية بتحضير الأطعمة والحلوى الاحتفالية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

يُظهر الفيديو الذي نشره القصر الملكي الملكة وابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وابن حفيدها الأمير جورج، وهم يصنعون حلوى عيد الميلاد.

وتم تصوير اللقطات في وقت سابق من هذا الشهر في قاعة الموسيقى في قصر باكنغهام.

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