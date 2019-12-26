شاهد: "أبطال خارقون" يوزعون هدايا عيد الميلاد على أطفال كوسوفو

تطوع رجال تنكروا في أزياء أبطال خارقين مثل سوبرمان وباتمان وسبايدرمان وهبطوا باستخدام حبال على نوافذ غرف أطفال مرضى للاحتفال معهم بعيد الميلاد في عاصمة كوسوفو برشتينا. ووزع المتطوعون هدايا عيد الميلاد على الأطفال من المرضى وهي المبادرة التي نظمتها منظمة خيرية تدعم الصغار المصابين بمرض السرطان وذويهم. وفي إيطاليا، نظمت مؤسسة سانت إيجيدو الخيرية عشاء عيد الميلاد للمئات من المهاجرين والمحتاجين في العاصمة روما. وقال مسؤولو المنظمة إن الغرض من العشاء هو إظهار روح أعياد الميلاد التي تشمل الجميع بغض النظر عن خلفياتهم وأعراقهم ودياناتهم.
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