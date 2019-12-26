شاهد: احتفالات رجال الإطفاء في أستراليا بعيد الميلاد

رغم الأوضاع الصعبة التي يواجهها رجال الإطفاء الأستراليون الذين يكافحون للسيطرة على الحرائق المستعرة في البلاد، إلا أن البهجة وجدت موطأ قدم في حياتهم يوم الميلاد.

وقام أفراد من جيش الخلاص ومتطوعون بإعداد مأدبة غداء عيد الميلاد لرجال الإطفاء قبل أن يتوجهوا إلى مهامهم لمحاربة الحرائق.

وقال آلان ستيفن من جيش الخلاص "ستكون هذه فرصة لنا لمساعدتهم على تذكر عيد الميلاد".

وتعاني أستراليا من موجة حرائق غابات هائلة هذا العام حيث الطقس أكثر حرارة وجفافاً.