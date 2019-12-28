بوليفيا تمنع دخول دبلوماسيين إسبان إلى السفارة المكسيكية في لاباز

أعلنت بوليفيا أنها منعت دخول دبلوماسيين إسبان يرافقهم رجال أمن مقنّعون ومسلحون، إلى السفارة المكسيكية حيث لجأ عشرات الموظفين السابقين في حكومة الرئيس السابق إيفو موراليس.

وقالت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك: "حاول أشخاص تم تحديدهم على انهم موظفون بسفارة إسبانيا في بوليفيا، يرافقهم رجال مقنّعون، الدخول خلسة وبشكل سري إلى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز"، من دون ان تُحدد ما إذا كانت هذه العملية تهدف إلى مساعدة مؤيدي موراليس على الفرار.

وأشارت إلى أن الموظفين الدبلوماسيين والأمنيين بالسفارة الإسبانية في بوليفيا غير مخولين حمل أسلحة نارية وارتداء ملابس تخفي هوياتهم، وهي "أفعال تتعارض والممارسات الدبلوماسية".

وردا على سؤال بشأن خطة محتملة للفرار وضعها إسبان ومكسيكيون، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقات جارية.

ويوجد داخل السفارة المكسيكية في لاباز نحو 12 مسؤولا سابقا في حكومة موراليس استقالوا في الـ 10 نوفمبر-تشرين الثاني في أعقاب تخلي الجيش عن موراليس بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات العنيفة.