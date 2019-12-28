طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي للاحتجاج على عقد مسؤولين "لقاء معاديا لإيران"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الجمهورية الإسلامية استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران اليوم السبت للاحتجاج على لقاء مسؤولين في الإمارة الخليجية "جماعة إرهابية" وعقدهم "لقاء معاديا لإيران".

ودان مسؤول الشؤون الخليجية في وزارة الخارجية الإيرانية أمام القائم بالأعمال الكويتي اللقاء وشدد على أهمية "الاحترام المتبادل".

وجاء في البيان، أن القائم بالأعمال الكويتي تبلّغ بأن "هذه التصرفات تشكل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخرقا لمبدأ علاقات حسن الجوار وللتصريحات الودية للمسؤولين الكويتيين".

ولم يسمِّ البيان "المجموعة الانفصالية" التي اتّهم مسؤولين كويتيين بلقاء ممثلين لها.

والعلاقات بين إيران والكويت جيدّة نسبيا في السنوات الأخيرة على الرغم من التوترات القائمة بين الجمهورية الإسلامية وغالبية دول الخليج.

وكانت الكويت قد خفّضت بشكل كبير تمثيلها الدبلوماسي في طهران العام 2016 بعدما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لكنّها أبقت قائما بالأعمال ومسؤولين اثنين.